Mersin'de ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Semih Can Taş'ın kullandığı 33 APT 477 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Taş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Taş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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