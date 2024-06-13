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        Mersin'de ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        MERSİN'inTarsus ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Semih Can Taş (27), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:15
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        Mersin'de ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Semih Can Taş (27), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Semih Can Taş'ın kullandığı 33 APT 477 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Taş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Taş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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