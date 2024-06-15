Cep telefonu ışığıyla rahatsız edilen deniz kaplumbağası, yumurta bırakmadan suya döndü

MERSİN'in Silifke ilçesinde yumurtalarını bırakmak için sahile çıkan yeşil deniz kaplumbağası, kimliği belirsiz kişilerin cep telefonu ışığı tutarak rahatsız etmesi nedeniyle yumurtalarını bırakmadan denize döndü.

İlçeye bağlı Taşucu Mahallesi'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altındaki yeşil deniz kaplumbağası, yumurtalarını bırakmak için sahile çıktı. Gece geç saatlerde sahilde kaplumbağayı fark eden bir grup genç, cep telefonlarının ışığını üzerine tutarak hayvanı incelemeye başladı. Gençlerden biri, hayvanın aç veya yaralı olabileceğini belirtip, sahile vurduğunu zannederken başka bir genç durumun böyle olmadığını, hayvanın yumurtalamaya geldiğini söyledi. Gençlerin ışıklı tacizinden rahatsız olan kaplumbağa, yumurtalarını bırakmadan denize döndü. O anları cep telefonuyla kaydeden gençlerden biri, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.