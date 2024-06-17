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        Yeşil deniz kaplumbağaları geldi, denizanaları sahilleri terk etti

        MERSİN'de son yıllarda popülasyonu artan göçmen denizanaları, havaların ısınması ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bırakmak için gelmesiyle beraber sahilleri terk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:10
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        Yeşil deniz kaplumbağaları geldi, denizanaları sahilleri terk etti
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        MERSİN'de son yıllarda popülasyonu artan göçmen denizanaları, havaların ısınması ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bırakmak için gelmesiyle beraber sahilleri terk etti.

        Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz sahillerinde popülasyonu artan, 'rhopilema nomadica' türü göçmen denizanaları, Mersin kıyılarında görülmeye başlandı. Özellikle şubat ve mart aylarında kıyılarda ölü olarak görülen binlerce denizanası, turizm sezonu öncesi tedirginlik yarattı. Denizanaları, havaların ısınması ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bırakmak için bölgede yoğunluk oluşturmasıyla beraber sahilleri terk etti.

        'BU SENE TURİZMİ ETKİLEMESİNİ BEKLEMİYORUZ'

        Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, sahillerde korkulacak bir durumun olmadığını söyledi. Denizanalarının beklendiği gibi haziran ayı başında sahillerden temizlendiğini kaydeden Prof. Dr. Deniz Ayas, "Kış ortalarındaki öngörülerimiz çıktı. Şu an sahillerimizde denizanası yok. Mersin Körfezi'nde denizanalarının sayıları, son 10 yıldır giderek artıyor. Özellikle 'göçmen denizanası' dediğimiz 'rhopilema nomadica' türü çok artıyor. Şubat ayında artan bir popülasyon var ve nisan sonuna kadar kalıyor. Bu sene de benzer bir şey gördük. Nisan ayı sonunda da havaların ısınması ve yeşil deniz kaplumbağalarının gelmesiyle sahilleri terk ettiler. Deniz kaplumbağaları, caretta carettalar, bunlarla besleniyor. Açıkta 300-400 kulaçta hala varlar. Eğer akıntılarla sahile taşıma olmazsa, yaz aylarında Mersin sahillerinde denizanası görmeyi beklemiyoruz. Her zaman turizmi etkileme potansiyeli olan bu türün bu sene turizmi etkilemesini beklemiyoruz" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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