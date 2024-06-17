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        Mersin'de otomobil hayvan pazarına girdi: 2'si ağır 8 yaralı, 7 kurbanlık öldü

        MERSİN'deotomobilin hayvan pazarına girdiği kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı, 7 küçükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:28 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:30
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        Mersin'de otomobil hayvan pazarına girdi: 2'si ağır 8 yaralı, 7 kurbanlık öldü
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        MERSİN'deotomobilin hayvan pazarına girdiği kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı, 7 küçükbaş öldü.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde meydana geldi. S.K.'nin kullandığı 33 AIR 310 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, yol kenarındaki hayvan pazarına girerek kurbanlıklara ve vatandaşlara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2'si ağır 8 yaralıyı ambulanslarla hastaneye götürdü. İncelemede, 7 küçükbaşın da öldüğü belirlendi. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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