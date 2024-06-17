Mersin'de otomobil hayvan pazarına girdi: 2'si ağır 8 yaralı, 7 kurbanlık öldü

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde meydana geldi. S.K.'nin kullandığı 33 AIR 310 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, yol kenarındaki hayvan pazarına girerek kurbanlıklara ve vatandaşlara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2'si ağır 8 yaralıyı ambulanslarla hastaneye götürdü. İncelemede, 7 küçükbaşın da öldüğü belirlendi. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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