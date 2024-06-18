Arkadaşını öldürüp, intihar etti

MERSİN’in Mut ilçesinde Mustafa Ak (53), tartıştığı arkadaşı Hasan Yahşi'yi (47) öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Kelceköy Mahallesi Sarıtaş mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ak ve Hasan Yahşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Ak, yanındaki tabancayı çıkarıp Hasan Yahşi’ye ateş etti, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, bilgi verdi. Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleriyle sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Yahşi’nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Arkadaşını vuran Mustafa Ak da olay yerine 100 metre mesafede başından vurulmuş olarak bulundu. İntihara kalkıştığı belirlenen Ak, Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Mersin’e sevk edildi. Ancak Ak da yaşamını yitirdi.