Akkuyu NGS çalışanları Kurban Bayramı'nı kutladı
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a bağlı Akkuyu Nükleer A.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’a bağlı Akkuyu Nükleer A.Ş, sahada çalışan işçilerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. İşçiler, bayrama özel olarak hazırlanan yemekte bir araya gelirken, Akkuyu Nükleer A.Ş’nin kendileri için hazırladığı bayram hediyelerini de kabul etti.
Her yıl bölge halkının ve sahada emek veren çalışanların bayramlarını kutladıklarını aktaran Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva bayrama ilişkin, “Çalışanların Akkuyu NGS projesinin gelişimine yapmış olduğu katkıları önemsiyor ve her birine minnettarlık duyuyoruz. Bu yıl da İslam aleminin en önemli dini bayramlarından olan Kurban Bayramı’nı kutlamaktan dolayı büyük bir mutluluk içindeyiz. Yüzyıllara dayanan ve birbirimize karşı merhamet ve sevgi duymayı öğütleyen tüm gelenekler bizim için büyük bir önem taşıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş olarak dinler arası iş birliği geleneklerini aktif olarak geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Akkuyu Nükleer A.Ş, Kurban Bayramı dolayısıyla ayrıca Büyükeceli beldesinde bulunan camiyi de ziyaret etti. Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat ve Üretim Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko başkanlığındaki heyet, cami imamı Hasan Sünbül'ün Kurban Bayramı’nı kutlarken cemaate de beraberlerinde getirdikleri seccadeleri hediye etti.
Akkuyu NGS sahasında Montajcı Formen olarak görev yapan Haşim Görgün, Akkuyu Nükleer A.Ş’nin her yıl çalışanların bayramını kutlayarak bölgedeki camilere destek sağladığını belirterek, “Şirket, bayramın temel değerleri olan iyilik, merhamet ve adalet değerlerini hayata geçirmektedir. Bu vesileyle ben de tüm çalışanlarımıza, komşularımıza, tüm Mersin bölgesine ve ülkemize sağlık ve refah diliyorum” dedi.
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