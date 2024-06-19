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        Yediemindeki araçları parçalayıp satanlara operasyon: 7 gözaltı

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde yediemin otoparklarına teslim edilen araçları parçalara ayırarak satan 7 şüpheli, 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:35
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        Yediemindeki araçları parçalayıp satanlara operasyon: 7 gözaltı
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde yediemin otoparklarına teslim edilen araçları parçalara ayırarak satan 7 şüpheli, 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde örgütlü olarak yediemin otoparklarına teslim edilen araçları parçalara ayırıp satan 7 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda araç ve motosiklet parçası ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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