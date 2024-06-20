Kestel Dağı Milli Parkı'nda kaybolup, kanyonda mahsur kalan 5 kişiyi ekipler kurtardı

MERSİN'in Mut ilçesinde, gezi için gittikleri Kestel Dağı Milli Parkı'nda kaybolup, kanyonda mahsur kalan 5 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Mut ilçesine bağlı Yıldızköy Mahallesi’ndeki Kestel Dağı Milli Parkı’nda meydana geldi. Gezi amaçlı Kestel Dağı Milli Parkı bölgesinde giden Serdar Kurtalan, Bukay İnce, Erdal Özaslan, Yılmaz Ergül ve Şenol Demir, saat 22.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduklarını ve kanyonda mahsur kaldıklarını bildirdi. Bunun üzerine mahsur kalan 5 kişiye ulaşabilmek için bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Bölge halkının da destek verdiği 4 saatlik arama çalışmasında önce 2 kişiye, ardından da diğer 3'üne ulaşıldı. Sağlık durumu iyi olan 5 kişi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.