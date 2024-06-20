Mersin sahillerinde carettaların yuvalama dönemi; uzmanından uyarı

MERSİN'de Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur sahilleri, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalara yuva oluyor. Sahile çıkan anaç kaplumbağalar, kazdıkları kumsala yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize dönüyor. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz sahillerine çıkan deniz kaplumbağalarının rahatsız edilmemesi için uyarıda bulundu.

Nesli koruma altındaki caretta carettalar Mersin’in Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur sahillerine yumurta bırakmaya başladı. Gece saatlerinde sahile çıkan carettalar, kumu kazıp yumurtalarını bıraktıktan sonra denize geri dönüyor. Eylül ayında yumurtadan çıkacak yavrular Akdeniz’in serin sularıyla buluşacak.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma dönemlerinde hassas olunması için uyarılarda bulundu. Deniz kaplumbağalarının deniz ekosistemi için çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ayas, "Deniz kaplumbağaları yumurta bırakma ve üreme için Mersin sahillerine geliyorlar. Ağustos sonu eylül başına kadar Mersin Körfezi içerisinde bulunacaklar. Bunlarla ilgili uzatma ağlar ve endüstriyel balıkçılık gibi ciddi tehditler var. Çok sayıda deniz kaplumbağası daha yuva yapmadan bu sorunlar nedeniyle boğularak ölüyor. Sahile çıktıklarında ise insan faaliyetlerinden kaynaklı problemlerle karşılaşıyorlar. Özellikle gürültü, ışık, çevre kirliliği hayvanların yuva çıkışları için sorun yaratıyor. Bu dönemde hassas olunması gerekiyor” dedi.