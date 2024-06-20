Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin sahillerinde carettaların yuvalama dönemi; uzmanından uyarı

        MERSİN'de Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur sahilleri, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalara yuva oluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:15 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin sahillerinde carettaların yuvalama dönemi; uzmanından uyarı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur sahilleri, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalara yuva oluyor. Sahile çıkan anaç kaplumbağalar, kazdıkları kumsala yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize dönüyor. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz sahillerine çıkan deniz kaplumbağalarının rahatsız edilmemesi için uyarıda bulundu.

        Nesli koruma altındaki caretta carettalar Mersin’in Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur sahillerine yumurta bırakmaya başladı. Gece saatlerinde sahile çıkan carettalar, kumu kazıp yumurtalarını bıraktıktan sonra denize geri dönüyor. Eylül ayında yumurtadan çıkacak yavrular Akdeniz’in serin sularıyla buluşacak.

        Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma dönemlerinde hassas olunması için uyarılarda bulundu. Deniz kaplumbağalarının deniz ekosistemi için çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ayas, "Deniz kaplumbağaları yumurta bırakma ve üreme için Mersin sahillerine geliyorlar. Ağustos sonu eylül başına kadar Mersin Körfezi içerisinde bulunacaklar. Bunlarla ilgili uzatma ağlar ve endüstriyel balıkçılık gibi ciddi tehditler var. Çok sayıda deniz kaplumbağası daha yuva yapmadan bu sorunlar nedeniyle boğularak ölüyor. Sahile çıktıklarında ise insan faaliyetlerinden kaynaklı problemlerle karşılaşıyorlar. Özellikle gürültü, ışık, çevre kirliliği hayvanların yuva çıkışları için sorun yaratıyor. Bu dönemde hassas olunması gerekiyor” dedi.

        ‘AKŞAM 20.00, SABAH 06.00 ARASINDA ÇIKIYORLAR’

        Deniz kaplumbağalarının yuvalama için çıktıkları sahillerde yoğun kontrol yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ayas, “Buralar deniz kaplumbağalarının milyonlarca yıldır yumurta bırakmak için geldiği sahiller. Buralarda insan faaliyetleri 100 yıldır var. Siteler, eğlence mekanları var. Yaz döneminde, özellikle akşam 20.00 ila sabah 06.00 arasında çıkıyorlar. Bu saatler arasında hem gürültü hem de ışık seviyesinin en aza indirilmesi için dikkat edilmesi lazım. Çünkü deniz kaplumbağaları yönünü kaybedebiliyor ya da yumurta bırakmadan suya geri dönebiliyor” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Oğuz için yeni formül!
        Oğuz için yeni formül!
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Yetiştirdiği doktorlar "kadın hastalıklarının duayen hocası" Ayhan'ı minnet...
        Yetiştirdiği doktorlar "kadın hastalıklarının duayen hocası" Ayhan'ı minnet...
        Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Kestel Dağı Milli Parkı'nda kaybolup, kanyonda mahsur kalan 5 kişiyi ekiple...
        Kestel Dağı Milli Parkı'nda kaybolup, kanyonda mahsur kalan 5 kişiyi ekiple...
        Mersin'de Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu
        Mersin'de Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu
        Mersin'deki plajlar, bayram tatilini denizde geçirmek isteyenleri ağırlıyor
        Mersin'deki plajlar, bayram tatilini denizde geçirmek isteyenleri ağırlıyor
        Yediemindeki araçları parçalayıp satanlara operasyon: 7 gözaltı
        Yediemindeki araçları parçalayıp satanlara operasyon: 7 gözaltı