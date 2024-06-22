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        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        MERSİN'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 13:45 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:50
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        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        MERSİN'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Mut ilçesi Göksu Mahallesi Esen mevkisinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 6 arazöz, 2 su tankı, bir itfaiye aracı ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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