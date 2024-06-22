Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
MERSİN'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
MERSİN'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mut ilçesi Göksu Mahallesi Esen mevkisinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 6 arazöz, 2 su tankı, bir itfaiye aracı ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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