Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mut ilçesi Göksu Mahallesi Esen mevkisinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 6 arazöz, 2 su tankı, bir itfaiye aracı ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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