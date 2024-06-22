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        Cezaevinden çıktıktan 6 gün sonra pompalı tüfekle eşini öldürdü

        MERSİN'de Bekir Aktekin (30), cezaevinden tahliye olduktan 6 gün sonra 3 çocuk annesi eşi Seher Aktekin'i (26) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:35 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:40
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        Cezaevinden çıktıktan 6 gün sonra pompalı tüfekle eşini öldürdü
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        MERSİN’de Bekir Aktekin (30), cezaevinden tahliye olduktan 6 gün sonra 3 çocuk annesi eşi Seher Aktekin'i (26) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Aktekin, tutuklandı.

        Olay, 20 Haziran'da Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. Bayramdan 2 gün önce ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Bekir Aktekin, eşi Seher Aktekin’i babasının bekçilik yaptığı portakal bahçesine götürdü. Seher Aktekin, buradaki evde aile büyükleriyle bir süre sohbet ettikten sonra kahvaltı hazırlamak için mutfağa doğru yöneldi. Bu sırada arkasından giden Bekir Aktekin, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşine ateş etti. Aktekin, olay yerinde hayatını kaybetti. Bekir Aktekin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        Seher Aktekin’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verildi. Bekir Aktekin ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        DAHA ÖNCE UZAKLIŞTIRMA ALMIŞ

        Bu arada, eşine ve çocuklarına uyguladığı aile içi şiddet nedeniyle daha önce 3 kez uzaklaştırma alan Bekir Aktekin’in geçen yıl da 11 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı için ceza alıp 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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