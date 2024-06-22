Cezaevinden çıktıktan 6 gün sonra pompalı tüfekle eşini öldürdü

MERSİN’de Bekir Aktekin (30), cezaevinden tahliye olduktan 6 gün sonra 3 çocuk annesi eşi Seher Aktekin'i (26) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Aktekin, tutuklandı.

Olay, 20 Haziran'da Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. Bayramdan 2 gün önce ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Bekir Aktekin, eşi Seher Aktekin’i babasının bekçilik yaptığı portakal bahçesine götürdü. Seher Aktekin, buradaki evde aile büyükleriyle bir süre sohbet ettikten sonra kahvaltı hazırlamak için mutfağa doğru yöneldi. Bu sırada arkasından giden Bekir Aktekin, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşine ateş etti. Aktekin, olay yerinde hayatını kaybetti. Bekir Aktekin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.