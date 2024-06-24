Akkuyu NGS'ye yeni eğitim simülatörü teslim edildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşa sahasına yeni bir simülatör teslim edildi. Simülatör, santralin elektrik bölümü çalışanlarını elektrikli ekipmanlar üzerinde çalışma konusunda eğitmek üzere tasarlandı.

Rosatom'un elektrik enerjisi bölümü olan Rosenergoatom Concern A.Ş'nin kontrol biriminin bir parçası olan Rusya Nükleer Güç Santralleri İşletme Bilim ve Araştırma Enstitüsü (VNIIAES A.Ş) tarafından üretilen simülatör, elektrikli ekipmanların bakım ve onarım eğitimi için üretildi. Simülatörün donanım sistemi, güç ünitesindeki elektrikli ekipmanların birebir aynı bileşenlerini içeriyor. NGS'nin işletimi sırasında 0,4 kilovolt voltajla çalışacak olan ekipman, santralin elektrik ekipmanıyla tamamen aynı parçalara sahip. Simülatörün güç devreleri, personel için güvenli voltajlar kullanıyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh simülatörün teslimine ilişkin olarak şunları kaydetti: "NGS işletme personelinin eğitimi için Türkiye'nin ilk ve benzersiz eğitim merkezini donatmak üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen yıl eğitim merkezi faaliyete geçtiğinde, kontrol odasının tam ölçekli simülatörü ile donatıldı ve bu simülatör sayesinde reaktör ve türbin binalarındaki ekipmanları kontrol etme konusunda uzmanları eğitmeye başladık. Tüm NGS işletme personeli için simülatörle uygulamalı eğitim zorunluluk teşkil ediyor. Rosatom'un tesislerinde Akkuyu NGS personeli için özel olarak üretilen elektrik ekipmanları eğitim simülatörü, elektrik bölümü çalışanlarının niteliklerini geliştirmelerini sağlayacak. Yeni simülatörde elektrik bölümü uzmanları gerekli tüm becerileri gerçeğe en yakın koşullarda uygulayacaklar."