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        Mersin'de fuhuş ve insan ticaretine 8 tutuklama

        MERSİN'in Erdemli ilçesindeki fuhuş ve insan ticareti operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:15
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        Mersin'de fuhuş ve insan ticaretine 8 tutuklama
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        MERSİN'in Erdemli ilçesindeki fuhuş ve insan ticareti operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Erdemli ilçesinde bir suç örgütünün, iş vaadiyle ağına düşürdüğü kadınları kandırarak zorla fuhuş yaptırdığını, fuhuş için aracılık ve yer temin ettiğini belirleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize olarak insan ticareti suçunu işleyen şüphelileri takibe aldı. Titiz takip ve araştırmalarla elde edilen deliller sonucunda Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, tespit ettiği 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 5 kadın da kurtarıldı. Operasyon yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ile 1 tabancaya el koyuldu.

        Fuhuş ve insan ticareti suçlarından haklarından soruşturma başlatılan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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