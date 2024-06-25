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        Üzerini temizlemek için suya giren fırın işçisi akıntıya kapıldı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde üzerindeki unları temizlemek için sulama kanalına girdiği iddia edilen Abdulselam Toraman (21), akıntıya kapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 22:00 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:05
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        Üzerini temizlemek için suya giren fırın işçisi akıntıya kapıldı
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        MERSİN’in Tarsus ilçesinde üzerindeki unları temizlemek için sulama kanalına girdiği iddia edilen Abdulselam Toraman (21), akıntıya kapıldı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp, hastaneye kaldırılan Toraman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesinde meydana geldi. Çalıştığı fırından berbere gitmek için izin alan ve üzerindeki unları temizlemek için sulama kanalına girdiği öne sürülen Abdulselam Toraman, suda çırpınmaya başladı. Akıntıya kapılan Toraman, çevredeki vatandaşların yardımı ile sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Toraman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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