Üzerini temizlemek için suya giren fırın işçisi akıntıya kapıldı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesinde meydana geldi. Çalıştığı fırından berbere gitmek için izin alan ve üzerindeki unları temizlemek için sulama kanalına girdiği öne sürülen Abdulselam Toraman, suda çırpınmaya başladı. Akıntıya kapılan Toraman, çevredeki vatandaşların yardımı ile sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Toraman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

MERSİN’in Tarsus ilçesinde üzerindeki unları temizlemek için sulama kanalına girdiği iddia edilen Abdulselam Toraman (21), akıntıya kapıldı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp, hastaneye kaldırılan Toraman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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