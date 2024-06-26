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        GlassHouse'un yüzde 100 hissesinin e& enterprise'e satışına ilişkin hisse devir sözleşmesi imzalandı

        BT altyapı hizmet sağlayıcısı GlassHouse'un yüzde 100 hissesinin, e& enterprise'a satışına ilişkin hisse devir sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:40
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        GlassHouse'un yüzde 100 hissesinin e& enterprise'e satışına ilişkin hisse devir sözleşmesi imzalandı
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        BT altyapı hizmet sağlayıcısı GlassHouse'un yüzde 100 hissesinin, e& enterprise'a satışına ilişkin hisse devir sözleşmesi imzalandı.

        Orta Doğu, Asya ve Afrika'da 32 ülkede faaliyet gösteren küresel teknoloji şirketler grubu olan e&'in grup şirketlerinden biri olan e& enterprise, BT altyapı hizmet sağlayıcısı GlassHouse'un hisselerini devralmak için harekete geçti. Hisse Devir Sözleşmesi dün imzalandı. Sürecin Rekabet Kurumu ve ilgili diğer ön koşulların gerçekleşmesinin ardından tamamlanacağı açıklandı.

        2018 yılından bu yana, özel sermaye yatırım fonu Mediterra Capital'in yatırımlarıyla Türkiye'nin hizmet veren GlassHouse, son 6 yılda cirosunu üç kat artırdığı öğrenildi.

        2023 cirosu 14 milyar dolar olan ve yılda yüzde 9 büyüyen e&, bu satın almayla grup şirketlerinden e&enterprise'ın, coğrafi büyüme ve dijital dönüşüm yetkinliklerini güçlendirme yönündeki stratejisini hayata geçirmiş oldu. e& enterprise, söz konusu yatırımla Türkiye BT hizmetleri ve bulut pazarına giriş yaparak son teknoloji dijital dönüşüm çözümlerini Türkiye'nin önde gelen firmalarının hizmetine sunmayı ve bulut hizmet portföyünü genişleterek SAP yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

        GlassHouse, yeni dönemde müşterilerine, yönetilen bulut yetkinlikleriyle uluslararası standartlarda ve çok daha yenilikçi BT hizmetleri sunmayı planlıyor.

        Hisse devir sözleşmesinin imzalanmasının ardından konuyla ilgili açıklamalar yapan GlasHouse CEO'su Alp Bağrıaçık, “Son altı yıldır Mediterra Capital ile çalışarak, GlassHouse'u, Türkiye'nin lider BT altyapı hizmet şirketi haline dönüştürmek harika bir deneyimdi. Ekibimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla büyüttüğümüz markamızın, küresel bir marka olan e& enterprise'dan yatırım alması sadece bizim değil, Türkiye BT sektörünün de başarısıdır. Altı yıllık serüvenimizde tüm hedeflerimize ulaşmayı başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

        Önümüzdeki dönemde e& enterprise ailesine dahil olarak, müşterilerine uluslararası standartlarda ve çok daha yenilikçi hizmetler sunacaklarını belirten Bağrıaçık, sözlerine şöyle devam etti:

        “e& enterprise markasının güçlü portföyünden ve coğrafi erişiminden yararlanarak, sektör ortalamasının üzerinde olan NPS (Net Promoter Score) puanımızı çok daha yukarı çıkaracak ve bölgedeki büyüme ivmemizi artıracağız. GlassHouse ailesi olarak, e& enterprise önderliğinde çıkacağımız bu yeni yolculukta bize eşlik edecek ekibimiz, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle çok daha büyük başarılara imza atacağımıza eminim."

        e& enterprise'ın CEO'su Salvador Anglada da GlassHouse satın almasına ilişkin şunları söyledi:

        “GlassHouse'u ve 150'den fazla yetenekli profesyonelden oluşan ekibini, e&enterprise ailesinde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Günümüzün en karmaşık teknolojik zorluklarını çözebilmek için uluslararası standartlarda bulut çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz. GlassHouse, son birkaç yıldır çift haneli büyüme göstererek inanılmaz bir başarı öyküsünü hayata geçirdi. Şimdi e&enterprise'ın denkleme getireceği tamamlayıcı güçlerle çok daha majör bir büyüme için hazır. Bu iş birliğinin getireceği sınırsız olanaklar ve müşterilerimize sunacağımız katma değerli eşsiz dijital deneyim için sabırsızlanıyoruz."

        GlassHouse, satış sürecinde Alpacar Associates'ten finansal danışmanlık, Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı firmasından ise hukuki danışmanlık desteği aldı. e& enterprise ise FTI Capital Advisors firmasının finansal, Allen & Overy'nin hukuki danışmanlığıyla süreci yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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