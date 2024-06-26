Bulvarda yürüyen kişi güçlükle ikna edildi

Olay, Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'nda meydana geldi. Belden yukarısı çıplak haldeki kişi, bulvarda yürümeye başladı. Trafik polislerinin uyarılarına rağmen bulvarda yürümeye devam kişi, ikna sonucu kaldırıma çıktı. Olay bulvarda seyir halindeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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