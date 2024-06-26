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        Bulvarda yürüyen kişi güçlükle ikna edildi

        MERSİN'de, belden yukarısı çıplak halde uyarılara aldırış etmeden bulvarda yürüyen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:05
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        Bulvarda yürüyen kişi güçlükle ikna edildi
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        MERSİN'de, belden yukarısı çıplak halde uyarılara aldırış etmeden bulvarda yürüyen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'nda meydana geldi. Belden yukarısı çıplak haldeki kişi, bulvarda yürümeye başladı. Trafik polislerinin uyarılarına rağmen bulvarda yürümeye devam kişi, ikna sonucu kaldırıma çıktı. Olay bulvarda seyir halindeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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