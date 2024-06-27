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        Otoyolda narenciye yüklü TIR yandı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki narenciye yüklü TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 00:24 Güncelleme: 27.06.2024 - 01:25
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        Otoyolda narenciye yüklü TIR yandı
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        MERSİN’in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki narenciye yüklü TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Gece saatlerinde Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde M.B. yönetimindeki 31 AHJ 136 plakalı narenciye yüklü TIR’dan dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün dumanı fark etmesi üzerine güvenlik şeridine çektiği TIR, alev aldı. Çekici kısmından yanmaya başlayan ve kısa sürede alev topuna dönen TIR’a, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, söndürülürken TIR, kullanılamaz hale geldi.

        Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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