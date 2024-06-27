Otoyolda narenciye yüklü TIR yandı

Gece saatlerinde Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde M.B. yönetimindeki 31 AHJ 136 plakalı narenciye yüklü TIR’dan dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün dumanı fark etmesi üzerine güvenlik şeridine çektiği TIR, alev aldı. Çekici kısmından yanmaya başlayan ve kısa sürede alev topuna dönen TIR’a, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, söndürülürken TIR, kullanılamaz hale geldi.

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