MSK, Süper Lig'e hazırlanıyor

2023-2024 Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Play-off final ayağında şampiyon olan ve Süper Lig’e yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK), 15 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olan yeni sezona hazırlanıyor. Uzun ve zorlu bir sezon geçiren ve bu mücadeleyi şampiyonlukla taçlandıran sarı siyahlılar, 10 yıl aradan sonra Süper Lig’de şampiyon olmayı ve Avrupa kuplarına katılmayı amaçlıyor.

2019 yılında kurulan yeni bir takım olmasına rağmen, kısa sürede Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren MSK, Süper Lig’de oynayacağı maçlar ile bu başarıyı katlayarak artırmayı planlıyor. Kulübün kuruluşunda öncü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkürlerini ileten Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, "Bu durum Başkanımız olmadan başarabileceğimiz bir iş değildi. Hedefimiz en baştan beri üst lige çıkmaktı, ama bazı aksaklıklara rağmen şampiyon olma başarısını elde ettik. Bu şehrin basketbol takımı, en son 10 yıl önce Süper Lig’deydi. Kulüp 2019’da yeniden kuruldu ve adım adım zirveye ulaştık" dedi.