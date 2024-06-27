Mersin'de change araç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
MERSİN'de çalıntı, hacizli ve gümrük kaçağı araçların şase ve motor numaralarını, hurda ve hasarlı araçlarınkiyle değiştirip satan şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
MERSİN’de çalıntı, hacizli ve gümrük kaçağı araçların şase ve motor numaralarını, hurda ve hasarlı araçlarınkiyle değiştirip satan şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Mersin’de çalıştı ve hacizli araçların şase ve motor numaralarının ağır hasarlı araçlarınkiyle değiştirildiği bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı. Ekipler, çalıntı, hacizli/yakalamalı, gümrük kaçağı araçlara, ağır hasarlı aynı tip, model, renk ve marka araçların şase ve motor numarasının uyarlanarak trafiğe çıkarılıp 3’ncü kişileri satıldığı belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 1 çalıntı, 5 gümrük kaçağı, 1 hacizli otomobil ve 1 hacizli TIR dorsesi ele geçirdi. Olaya karıştığı tespit edilen 12 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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