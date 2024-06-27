Mersin'de inşaatta çıkan yangın söndürüldü

Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Hal Caddesi'ndeki bir inşaatta boş alanında bulunan plastik kasalar, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölge halkı, alevlerin çevre binalara sıçraması ihtimaliyle tedirginlik yaşarken, gelen ekipler yangını yarım saatte kontrol altına alıp, söndürdü.

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