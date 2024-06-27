Hafif ticari araç, minibüs ile kaldırımdaki kadına çarptı; kaza kamerada
MERSİN'de hafif ticari araç önce minibüse, ardından kaldırımda yürüyen kadına çarptı.
MERSİN'de hafif ticari araç önce minibüse, ardından kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Kadın ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Akdeniz ilçesi Pirireis Mahallesi GMK Bulvarı'nda meydana geldi. Ercan E. idaresindeki 09 AAF 617 plakalı hafif ticari araç, önce önündeki minibüse ardından kaldırımda yürüyen B.M.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir evin bahçesine düşen Beyza M. (21), ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan B.M., tedavi altına alındı. Sürücü E.E. gözaltına alındı.
Öte yandan kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın önce önündeki minibüse ardından kaldırımda yürüyen B.M.'ye çarptığı ve B.M.'nin aşağı düştüğü yer alıyor.
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