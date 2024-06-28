Aşırı sıcakta 'ateşsiz piknik' önerisi

MERSİN Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, halka orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunarak, “Havalar ısındı, yangın sezonu başladı. Vatandaşlarımızın ateşsiz piknik yapmalarını istiyoruz. Eğer bunu sağlayamıyorlarsa yaktıkları ateşi söndürmeden bulundukları yerden ayrılmasınlar” dedi.

Akdeniz Bölgesi’nde hava sıcaklığının 40 dereceyi görmesi ile orman yangınları riski arttı. Bölgede geçen yıllarda meydana gelen yangınlarda binlerce hektar alan alevlere teslim oldu. Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, halkı duyarlı olmaları konusunda uyardı. Orman yangınlarının acı sonuçlar doğurduğunu belirten Ataş, orman yangınlarına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulmasını istedi. Yangın sezonuna hazır olduklarını söyleyen Ataş, “Yangın sezonu başladı. Mayıs ayı bu yıl biraz sıcak geçti, haziran ayı daha da sıcak geçiyor. Yangın sezonu daha da erken başladı. Vatandaşlarımızdan bu dönemde daha dikkatli olmalarını, orman yangınlarına sebebiyet vermemelerini rica ediyoruz. Sonu facia ile bitebiliyor, istemediğimiz durumlar meydana gelebiliyor. Biz tüm önlemlerimizi aldık. Bölge müdürlüğümüzde 2 adet helikopter göreve başladı, bu sayıyı 5’e çıkacak. Hedefimiz bölge müdürlüğümüzde 5 adet helikopteri göreve almak. Bunun dışında yer ekiplerimiz, arazözlerimiz yangın ilk müdahale merkezlerinde göreve başladılar. Ekip olarak yangın organizasyonumuz tamam ve yangınlara hazırız” ifadelerini kullandı.

PİKNİKÇİLERE UYARILAR Özellikle piknikçileri uyaran Rifat Ataş, “Bölgemiz yangın konusunda acı tecrübelere sahip. Ormanlarımızı, canlarımızı kaybediyoruz. Vatandaşlarımızın ateşsiz piknik yapmalarını istiyoruz. Eğer bunu sağlayamıyorlarsa yaktıkları ateşi söndürmeden bulundukları yerden ayrılmasınlar. Herhangi bir yangın şüphesinde vatandaşlarımızın ALO 112’yi arayıp yangın ihbarında bulunmalarını istiyoruz. Biz yangınlara 11 dakikada ulaşıyoruz. Türkiye ortalaması 11 dakika ama biz bunu aşağı çekmeye çalışıyoruz” diye konuştu.