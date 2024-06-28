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        Mersin'de yolcu otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada

         MERSİN'in Aydıncıkilçesinde, seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:59 Güncelleme: 28.06.2024 - 21:00
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        Mersin'de yolcu otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada
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         MERSİN'in Aydıncıkilçesinde, seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi. 34 yolcunun bulunduğu otobüsün yanması, kameraya yansıdı. 

        Mersin- Antalya karayolunda seyir halinde olan Alanyalılar Turizm'e ait 07 JC 151 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre lastiklerinden alev aldı. Durumu fark eden otobüs şoförü Hasan Ö., aracı yolun sağında durdurdu. 34 yolcunun tahliye edildiği otobüs, alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası otobüs kullanılmaz hale getirdi. Yangın nedeniyle Mersin'den Antalya yönünde yol bir saat trafiğe kapalı kalırken, otobüsün yandığı anlar ise kameraya yansıdı. 

        Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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