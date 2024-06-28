Tarsus'ta baraj gölüne girip boğuldu

Dalgıçların yaptığı arama çalışması sonucu Tamuçu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Tamuçu'nun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Berdan Baraj Gölü kıyısına gelen Aslan Tamuçu, sıcak havadan bunalıp, suya girdi. Tamuçu'nun bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi.

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