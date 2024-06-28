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        Tarsus'ta baraj gölüne girip boğuldu

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde sıcak havadan bunalıp, Berdan Baraj Gölü'ne giren Aslan Tamuçu (21), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 21:26 Güncelleme: 28.06.2024 - 21:30
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        Tarsus'ta baraj gölüne girip boğuldu
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde sıcak havadan bunalıp, Berdan Baraj Gölü’ne giren Aslan Tamuçu (21), boğuldu.

        Olay, akşam saatlerinde Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Berdan Baraj Gölü kıyısına gelen Aslan Tamuçu, sıcak havadan bunalıp, suya girdi. Tamuçu'nun bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi.

        Dalgıçların yaptığı arama çalışması sonucu Tamuçu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Tamuçu'nun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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