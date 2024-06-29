Öte yandan yangın, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna gelen otomobilin sağ ön lastik kısmından alev aldığı, ardından istasyon çalışanının yangın söndürme tüpü ile müdahale ettiği yer alıyor.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, alt kısmından alev aldı. Sürücü araçtan çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Yangın, akaryakıt istasyonu çalışanlarının müdahalesi ile söndürüldü.

MERSİN’de bir akaryakıt istasyonunda otomobilde yangın çıktı. Yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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