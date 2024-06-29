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        Akaryakıt istasyonunda otomobilde yangın çıktı

        MERSİN'de bir akaryakıt istasyonunda otomobilde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:44 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:50
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        Akaryakıt istasyonunda otomobilde yangın çıktı
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        MERSİN’de bir akaryakıt istasyonunda otomobilde yangın çıktı. Yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, alt kısmından alev aldı. Sürücü araçtan çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Yangın, akaryakıt istasyonu çalışanlarının müdahalesi ile söndürüldü.

        Öte yandan yangın, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna gelen otomobilin sağ ön lastik kısmından alev aldığı, ardından istasyon çalışanının yangın söndürme tüpü ile müdahale ettiği yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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