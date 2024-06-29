Mersin'de otobüs karşı şeride geçti: 2 ölü, 34 yaralı (2)
AKKUYUNGS'DEN AÇIKLAMAKazanın ardından Akkuyu NGS'den yazılı açıklama yapıldı.
AKKUYUNGS’DEN AÇIKLAMA
Kazanın ardından Akkuyu NGS’den yazılı açıklama yapıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifalar dilenen açıklamada, “Akkuyu Nükleer A.Ş, kazanın araştırılması için Jandarma ve diğer ilgili kurumlara mümkün olan her türlü yardımı sağlamaktadır. Soruşturma sonucunda kazaya karışan servisin bağlı bulunduğu nakliye şirketinin trafik kurallarını ihlal ettiğinin anlaşılması durumunda, ihlalden sorumlu olanlarla ilgili yasal yollara başvurulacaktır. Akkuyu NGS projesinin uygulanmasındaki birinci öncelik, güvenli çalışma koşullarının sağlanmasıdır” denildi.
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