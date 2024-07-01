20 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 24'ü lisanslı sporcu 71 gözaltı

MERSİNmerkezli 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, aralarında 1 antrenör ile 24 lisanslı sporcunun da bulunduğu 71 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sanal devriyeler sonucunda 'Suç işlemek için örgüt kurmak', 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanunlarını ihlal etmek' suçlarından haksız kazanç sağlayarak devleti zarara uğratan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Hatay, Balıkesir, Manisa, Elazığ, Bursa, Yalova, Şırnak, Bolu, Bitlis, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Antalya, Batman, Adana, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Konya, Trabzon ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekipleri ve dron desteğiyle şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan operasyon neticesinde 71 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin arasında 1 antrenör ile 24 lisanslı sporcunun da olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 75 bin TL nakit para, 71 adet cep telefonu, 61 adet sim kartı, 4 adet laptop, çok sayıda dijital materyal ile farklı bankalardan alınmış çok sayıda banka kartına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.