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        Güvenlik görevlisi, tartıştığı site sakinini öldürdü

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde yazlık sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt (35), tartıştığı site sakini Sezer Soner Aktaş'ı (32) bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:15
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        Güvenlik görevlisi, tartıştığı site sakinini öldürdü
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde yazlık sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt (35), tartıştığı site sakini Sezer Soner Aktaş'ı (32) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. Site havuzunda alkol aldığı ileri sürülen site sakini Sezer Soner Aktaş ile kendisini uyaran sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, Aktaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Aktaş, hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen güvenlik görevlisi, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tutuklandı.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan Aktaş'ın bıçaklanma anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Aktaş'ın güvenlik görevlisi ile tartıştığı, ardından güvenlik görevlisinin Aktaş'a saldırıp, bıçaklayarak yere yatırıp tekmelediği anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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