Güvenlik görevlisi, tartıştığı site sakinini öldürdü

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. Site havuzunda alkol aldığı ileri sürülen site sakini Sezer Soner Aktaş ile kendisini uyaran sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, Aktaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Aktaş, hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen güvenlik görevlisi, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tutuklandı.

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