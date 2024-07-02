Mersin merkezli 21 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 51 tutuklama

MERSİN merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 71 şüphelinin 51'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sanal devriyelerde 'Suç işlemek için örgüt kurmak' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanunlarını ihlal etmek' suçlarından haksız kazanç sağlayıp devleti zarara uğratan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin'in yanı sıra Hatay, Balıkesir, Manisa, Elazığ, Bursa, Yalova, Şırnak, Bolu, Bitlis, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Antalya, Batman, Adana, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Konya, Trabzon ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.