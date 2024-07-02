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        Mersin'de orman yangını

        MERSİN'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:05
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        Mersin'de orman yangını
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        MERSİN'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi Karınbelen mevkisindeki ormanda, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile helikopter, 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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