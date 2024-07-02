Mersin'de orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIMersin'in Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi Karınbelen mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Mersin'in Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi Karınbelen mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.
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