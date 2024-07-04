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        Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon bulundu

        MERSİN'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin fiyatlardaki artış nedeniyle başlattığı denetimlerde, iki depoda Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:57 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:00
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        Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon bulundu
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        MERSİN'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin fiyatlardaki artış nedeniyle başlattığı denetimlerde, iki depoda Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, son dönemde limon fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle başlattığı çalışmalar sürüyor. Çalışma kapsamında, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim yapıldı. Erdemli ilçesindeki iki depoda yapılan incelemede, HKS'ye kaydı yapılmayan 380 ton limon olduğu belirlendi. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı denetimlerde, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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