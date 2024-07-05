Polis merkezi önünde rastgele ateş etti, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Olay, saat 07.30 sıralarında Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Merkezi önünde meydana geldi. Ercan A., polis merkezi önüne gelerek elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Bölgeye hemen özel hareket polisleri çağrıldı. Polis önce Ercan A.'yı tüfeği bırakması için ikna etmeye çalıştı. Ercan A., silahı bırakmayınca bacağından vurulup etkisiz hale getirildi. Yaralanan Ercan A. çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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