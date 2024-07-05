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        Polis merkezi önünde rastgele ateş etti, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

        MERSİN'de polis merkezi önünde elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açan Ercan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:32 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:35
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        Polis merkezi önünde rastgele ateş etti, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
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        MERSİN'de polis merkezi önünde elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açan Ercan A., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı Ercan A., hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 07.30 sıralarında Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Merkezi önünde meydana geldi. Ercan A., polis merkezi önüne gelerek elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Bölgeye hemen özel hareket polisleri çağrıldı. Polis önce Ercan A.'yı tüfeği bırakması için ikna etmeye çalıştı. Ercan A., silahı bırakmayınca bacağından vurulup etkisiz hale getirildi. Yaralanan Ercan A. çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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