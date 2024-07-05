Kötü koku gelen evden ceset çıktı

İlçeye bağlı Tozkoparan Mahallesi 212. Cadde'de 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki daireden kötü kokular yayılınca, diğer dairede oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla içeri giren ekipler, evde yalnız yaşayan İrfan Öztürk'ün cansız bedenini buldu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için Öztürk’ün cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.

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