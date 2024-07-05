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        Kötü koku gelen evden ceset çıktı

        MERSİN'in Toroslar ilçesinde kötü koku geldiği ihbarı yapılan apartman dairesinde İrfan Öztürk'ün (64) cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:15 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:20
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        Kötü koku gelen evden ceset çıktı
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        MERSİN'in Toroslar ilçesinde kötü koku geldiği ihbarı yapılan apartman dairesinde İrfan Öztürk'ün (64) cesedi bulundu.

        İlçeye bağlı Tozkoparan Mahallesi 212. Cadde'de 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki daireden kötü kokular yayılınca, diğer dairede oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla içeri giren ekipler, evde yalnız yaşayan İrfan Öztürk'ün cansız bedenini buldu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için Öztürk’ün cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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