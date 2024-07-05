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        Anız yangını arı kovanlarına zarar verdi

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarlada yakılan anız yangına neden olup, bölgede bulunan arı kovanlarına zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 19:06 Güncelleme: 05.07.2024 - 19:10
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        Anız yangını arı kovanlarına zarar verdi
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarlada yakılan anız yangına neden olup, bölgede bulunan arı kovanlarına zarar verdi.

        Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı İncirgediği Mahallesi kırsalında çıktı. Hasat edilen tarlada yakılan anız ateşi, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıktı. Geniş alanda etkili olan alevlere Orman İşletme arazözü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yangın söndürme uçağı müdahale etti. Alevler kontrol altına alındı. Alevler bölgede bulunan arı kovanlarına da zarar verirken, soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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