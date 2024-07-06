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        Dün sulama kanalına atlayıp kaybolmuştu; bugün cesedi bulundu

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, su kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 18:33 Güncelleme: 06.07.2024 - 18:35
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        Dün sulama kanalına atlayıp kaybolmuştu; bugün cesedi bulundu
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, su kanalında erkek cesedi bulundu. Cesedin, dün suya atlayıp kaybolan E.T.'ye (42) ait olduğu belirlendi. 

        İlçeye bağlı Kocaköy Mahallesinden geçen sulama kanalında bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk. Sudan çıkarılan cesedin, yapılan incelemede E.T. isimli erkeğe ait olduğu tespit edildi.

        Öte yandan E.T.'nin 5 Temmuz günü Adana Bağlar Mahallesinde su kanalına atladığı cansız bedeninin kilometrelerce sürüklendiği öğrenildi. E.T.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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