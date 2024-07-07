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        Baraj gölündeki adacıkta mahsur kaldı; belediye ekiplerince kurtarıldı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde Berdan Baraj Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 20:57 Güncelleme: 07.07.2024 - 21:00
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        Baraj gölündeki adacıkta mahsur kaldı; belediye ekiplerince kurtarıldı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde Berdan Baraj Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan K.K., belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, gündüz saatlerinde ilçedeki Berdan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Şişme lastikle göle giren K.K., rüzgarın etkisiyle gölün açıklarına sürüklendi. Göldeki adacığa çıkan K.K.'nın mahsur kaldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Bot ile göle açılan ekipler, K.K.'yı bulunduğu yerden alarak kıyıya çıkardı. Ekiplerce kurtarılan K.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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