Baraj gölündeki adacıkta mahsur kaldı; belediye ekiplerince kurtarıldı

Olay, gündüz saatlerinde ilçedeki Berdan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Şişme lastikle göle giren K.K., rüzgarın etkisiyle gölün açıklarına sürüklendi. Göldeki adacığa çıkan K.K.'nın mahsur kaldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Bot ile göle açılan ekipler, K.K.'yı bulunduğu yerden alarak kıyıya çıkardı. Ekiplerce kurtarılan K.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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