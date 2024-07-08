Mersin merkezli 2 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

MERSİN ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen 5 şüpheli tespit edildi. Suç şebekesini çökertmek için geniş çaplı araştırma ve takip başlatan jandarma elde edilen deliller sonucunda şüphelileri yakalamak amacıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde de çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el koyuldu. Yakalanan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.