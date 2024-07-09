Mersin merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonunda 32 tutuklama

MERSİN merkezli 12 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurup 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 57 kişiden 32'si tutuklandı, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', sazan sarmalı, sahte ürün ilanı, cinsel içerikli görüşme sonunda şantajla para talep etme yöntemleriyle 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç gelirlerinin aklanması' suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin merkezli İstanbul, Nevşehir, Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'da gerçekleştirilen operasyonda, 57 şüpheli gözaltına alındı.