Spor yaparken başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Bu arada, Özkan Karakoyun, saldırıya uğradığı anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin 82 Evler Mahallesi Berdan Parkı'nda meydana geldi. Özkan Karakoyun, yürüyüş yaptığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler, bağırıp yardım isteyen Karakoyun’u bacağından ısırdı. Özkan Karakoyun, tedavisi için hastaneye götürüldü.

MERSİN’in Tarsus ilçesinde spor yapmak için gittiği parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Özkan Karakoyun (17), yaralandı.

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