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        Spor yaparken başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde spor yapmak için gittiği parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Özkan Karakoyun (17), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:48 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:50
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        Spor yaparken başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı
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        MERSİN’in Tarsus ilçesinde spor yapmak için gittiği parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Özkan Karakoyun (17), yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde ilçenin 82 Evler Mahallesi Berdan Parkı'nda meydana geldi. Özkan Karakoyun, yürüyüş yaptığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler, bağırıp yardım isteyen Karakoyun’u bacağından ısırdı. Özkan Karakoyun, tedavisi için hastaneye götürüldü.

        Bu arada, Özkan Karakoyun, saldırıya uğradığı anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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