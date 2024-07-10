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        Okul müdürü babasıyla belediye otobüsündeki çifti darp şüphelisi, suçlamaları kabul etmedi

        MERSİN'de belediye otobüsünde engelli Ramazan Polat'ı okul müdürü babası ile darbeden A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:45
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        Okul müdürü babasıyla belediye otobüsündeki çifti darp şüphelisi, suçlamaları kabul etmedi
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        MERSİN’de belediye otobüsünde engelli Ramazan Polat'ı okul müdürü babası ile darbeden A.O.T. (17), yaralama ve hakaret suçlamalarını kabul etmediğini söyledi.

        Olay, 15 Aralık'ta Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile baba ve oğlu, çifti darbetti. Olaydan sonra taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı. İsmet Turan tutuklandı, oğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı. Mersin 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsmet Turan'a, ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, tahliye edildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Ramazan Polat ise 21 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

        Bu suçtan tahliye edilen ve başka bir suçtan tutuklu olan A.O.T., Mersin 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. A.O.T., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada savunmasını yapan sanık A.O.T.’nin hakkındaki yaralama ve hakaret iddialarını kabul etmedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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