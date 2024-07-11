Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Tarsus'un Karaçerçili Mahallesi girişinde, sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sudan çıkardığı cesedin, M.A.'ya (53) ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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