Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akkuyu NGS'nı̇n 1'inci ünı̇tesı̇nde muhafaza öngerme sı̇stemı̇nı̇n montajı tamamlandı

        Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci ünitesinin reaktör binasında muhafaza öngerme sisteminin montajı tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:26 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akkuyu NGS'nı̇n 1'inci ünı̇tesı̇nde muhafaza öngerme sı̇stemı̇nı̇n montajı tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1'inci ünitesinin reaktör binasında muhafaza öngerme sisteminin montajı tamamlandı. Bu sistem, reaktör binasının iç koruma kabını dış ortamdan izole eden ve güvenli bir bariyer oluşturan hermetik muhafazanın bir parçası olma niteliği taşıyor.

        Yüksek teknolojiyle geliştirilmiş olan sistem, çelik halat demetlerinin gerilmesini sağlayarak reaktör binasının beton yapılarına fazladan dayanıklılık kazandırıyor. Sistem, aşırı yükler ve bunların kombinasyonları için tasarlanmış olan muhafaza güvenlik sisteminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Koruma kabı, 5 kg/cm2’lik iç basınca, 30 kPa’lık bir şok dalgasından kaynaklanan dış darbeye ve uçak çarpmasına dayanabiliyor.

        “ÖNGERME SİSTEMİ, SIZDIRMAZLIK VE YOĞUNLUK YÖNÜNDEN YAKINDA KONTROL EDİLECEK”

        Akkuyu NGS’nin Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, “1’inci ünitede muhafaza öngerme sisteminin çelik halatlarının gerdirilmesine yönelik inşaat ve montaj işleri tamamlandı. Öngerme sistemi, reaktör binasının ve NGS’nin bir bütün olarak güvenliğini, dayanıklılığını ve verimliğini artırıyor. Oldukça karmaşık ve uzmanlık gerektiren bu çalışmalar, tüm teknik gerekliliklere uygun olarak yürütüldü. Akkuyu NGS uzmanları, dayanıklılıklarını belirlemek için tüm parçaların kabul testlerine başlamaya hazır durumdalar. Bunlara ek olarak 1’inci ünitenin koruma kabuğunun öngerme sistemi, sızdırmazlık ve yoğunluk yönünden yakında kontrol edilecek. Tüm modern Rus su-su güç reaktörleri, hermetik iç ve dış koruma kabuğu sistemine sahiptir” dedi.

        Butckikh, son olarak şunları söyledi:

        “Sistem parçalarının montajı için inşaat ve montaj çalışmaları reaktör binası inşaatının başlangıcından bu yana yürütülüyordu. İç koruma kabuğunun inşası aşamasında, boşluk oluşturma görevi gören destek hazneleri ve kanal şekillendiriciler monte edildi, daha sonra bunların içine yüksek mukavemetli takviye halatları yerleştirilerek içleri özel çimento harcı ile dolduruldu. Bina, tasarımda belirlenen mukavemete ulaştıktan sonra 68’i yatay, 60’ı dikey olmak üzere 128 adet takviye halatı demeti gerdirildi. Gerdirme kuvveti yaklaşık bin 200 ton kuvvetinde olan her bir çelik halatı gerdirmek için hidrolik krikolar kullanıldı.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'

        Benzer Haberler

        Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Mersin'de örtü yangını kontrol altına alındı
        Mersin'de örtü yangını kontrol altına alındı
        Mersin'de otobüsten inen gencin bacağı beton mazgala sıkıştı
        Mersin'de otobüsten inen gencin bacağı beton mazgala sıkıştı
        Otobüsten inen yolcunun bacağı beton mazgala sıkıştı
        Otobüsten inen yolcunun bacağı beton mazgala sıkıştı
        Okul müdürü babasıyla belediye otobüsündeki çifti darp şüphelisi, suçlamala...
        Okul müdürü babasıyla belediye otobüsündeki çifti darp şüphelisi, suçlamala...