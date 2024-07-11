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        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

        MERSİN'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:00
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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        MERSİN’de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut, Tarsus, Akdeniz ve Erdemli ilçelerinde yaptığı araştırmalar sonucunda 4 şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan jandarma, düzenlediği operasyonlarla 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapan jandarma, 100 kök kenevir, 6 sentetik hap, 12 gram kubar esrar, 7 gram ateş buz, 25 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu madde, 70 gram işlenmiş tütün, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 2 bıçak, 25 fişek ile 29 bin 915 TL nakit paraya el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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