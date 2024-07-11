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        Müşterisini öldüren köpek eğitmenine 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimleri ile 16 yıl 8 ay hapis cezası

        MERSİN'demüşterisi Mehmet Bozdoğan'ı (39) 'muayene ücreti' tartışması sırasında çıkan arbedede tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan köpek eğitmeni Görkem Özdemir (36), 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleri uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:22 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:25
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        Müşterisini öldüren köpek eğitmenine 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimleri ile 16 yıl 8 ay hapis cezası
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        MERSİN'demüşterisi Mehmet Bozdoğan'ı (39) 'muayene ücreti' tartışması sırasında çıkan arbedede tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan köpek eğitmeni Görkem Özdemir (36), 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleri uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 31 Ekim 2023'te Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çiftlikköy Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine giden Mehmet Bozdoğan, köpeğinin muayene ücretiyle ilgili çalışanlarla tartıştı. Büyüyen tartışma, sokağa taştı. Bu sırada veteriner kliniğini eşi ile işleten köpek eğitmeni Gökmen Özdemir, Bozdoğan'a müdahale etti. Arbede sırasında ateşlenen tabancadan çıkan 5 mermi, Bozdoğan'a isabet etti. Daha sonra iş yerine giren Özdemir, yanında getirdiği av tüfeği ile Bozdoğan'a doğru 1 kez daha ateş açtı. Ağır yaralanan Bozdoğan kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Bozdoğan, kurtarılamadı. Tutuklanan Özdemir hakkında 'Kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında sanık Özdemir, salonda hazır bulundu. Bozdoğan'ın yakınları ile taraf avukatlar da duruşmada yer aldı. Duruşmada söz verilen Bozdoğan'ın yakınları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        'İYİ HAL' VE 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDI

        Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Özdemir, "İsteyerek olmadı. Mehmet Bozdoğan'ın arbede sırasında silah çekmesiyle olay, buralara geldi. Sizin adaletinize güveniyorum. Başka yapacak bir şey yok" dedi. Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Özdemir'e 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Cezada 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 15 yıla düşürüldü. 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 1 yıl 8 ay ceza alan sanık Özdemir, toplamda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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