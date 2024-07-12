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        Tarsus'ta muz yüklü TIR devrildi; kaza kamerada

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde muz yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 22:32 Güncelleme: 12.07.2024 - 22:35
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        Tarsus'ta muz yüklü TIR devrildi; kaza kamerada
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde muz yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Kaza, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Şahin Mahallesi Tarsus Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Ali D. (49) yönetimindeki 33 DHA 88 plakalı muz yüklü TIR, Tarsus’tan Adana’ya doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada TIR şoförü Ali D. hafif yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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