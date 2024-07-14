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        Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 21:02 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:05
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        Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Pozantı-Tarsus Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan İ.G. yönetimindeki 31 AEC 262 plakalı midibüs, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Midibüsteki 11 tarım işçisi yaralı halde kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, sürücü İ.G. ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan İ.G., sağlık ekibine teslim edildi. Sıkışarak ağır yaralanan sürücü ile hafif yaralı 11 tarım işcisi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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