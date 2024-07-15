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        Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

        MERSİN'in Mut ilçesinde, İbrahim Demir (14), serinlemek amacıyla girdiği ırmakta boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:05 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:10
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        Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu
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        MERSİN'in Mut ilçesinde, İbrahim Demir (14), serinlemek amacıyla girdiği ırmakta boğuldu.

        Olay, Mut ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki Pirinçsuyu Irmağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Demir, yakınlarıyla geldiği ırmağa serinlemek için girdi. Demir'in sudan çıkmaması üzerine yakınları 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin araması sonucu Demir, olay yerinden 100 metre ileride bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İbrahim Demir'in öldüğü belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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