Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Olay, Mut ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki Pirinçsuyu Irmağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Demir, yakınlarıyla geldiği ırmağa serinlemek için girdi. Demir'in sudan çıkmaması üzerine yakınları 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin araması sonucu Demir, olay yerinden 100 metre ileride bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İbrahim Demir'in öldüğü belirlendi.

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