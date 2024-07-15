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        Mersin'de 'Anma Yürüyüşü' düzenledi

        MERSİN'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 'Anma Yürüyüşü' düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 22:05 Güncelleme: 15.07.2024 - 22:10
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        Mersin'de 'Anma Yürüyüşü' düzenledi
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        MERSİN’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, ‘Anma Yürüyüşü’ düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Anma Yürüyüşü için Mersin Millet Bahçesi önünde toplanan vatandaşlara, Vali Ali Hamza Pehlivan, kent protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti. Türk bayraklarıyla Silifke Caddesi'nden yürümeye başlayan katılımcılar, Cumhuriyet Alanı'na ulaştı. Alanda başlayan ‘Demokrasi Nöbeti’ etkinliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi. Etkinlikler kapsamında, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ‘15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu düzenlendi.

        Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Beşiktaş Meydanı'nda başlayan parkuru geçerek Cumhuriyet Alanı'na ulaşan sporcuların getirdiği sancak, özel sporcular atletizm uzun atlama Türkiye Şampiyonu Arda Şahin Duman tarafından Vali Pehlivan'a teslim edildi. Konuşmaların ardından etkinlik demokrasi nöbeti ile devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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