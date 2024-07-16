Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin merkezli 2 ilde terör operasyonu; 5 gözaltı

        MERSİN ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin merkezli 2 ilde terör operasyonu; 5 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sonucu 5 şüpheliyi tespit etti. Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, ele geçirilen çok sayıda materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Kaslar yarışıyor
        Kaslar yarışıyor
        İbre Wendel'e döndü!
        İbre Wendel'e döndü!
        Trump yeniden halk karşısında
        Trump yeniden halk karşısında
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        Venedik'e girişte 29 günde 2,2 milyon euro toplandı
        Venedik'e girişte 29 günde 2,2 milyon euro toplandı
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüphe...
        Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüphe...
        Mersin'de 'Anma Yürüyüşü' düzenledi
        Mersin'de 'Anma Yürüyüşü' düzenledi
        Mersin'de su kuyusuna düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Mersin'de su kuyusuna düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret ed...
        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret ed...
        Mersin'de 60 yaş üstü vatandaşlar tekne turuna katıldı
        Mersin'de 60 yaş üstü vatandaşlar tekne turuna katıldı
        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü